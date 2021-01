Rige la ordenanza que prohíbe el estacionamiento y circulación de transporte pesado en la planta urbana

Quizás se haya transformado en una de las voces más buscadas de los últimos días respecto a la publicación realizada en Facebook por vecinos y profesionales de la salud que generaron confusión sobre su futuro al mando de la dirección del Hospital Zonal de Las Flores.

En diálogo exclusivo con Noticias Las Flores el Dr. Mauricio Alejandro subrayó y resaltó que no ha recibido ningún notificación de una salida suya de la dirección del nosocomio local e indicó que “me sorprendió la repercusión de esto porque nunca tuve una notificación, esto surgió de algún grupo que se ha preocupado”

También aclaró que: “Es un puesto político, son cargos donde tiene mucha injerencia el poder político de turno, el Intendente confió en mi en continuar con la dirección cuando asumió, hace poco tuvimos una reunión informal y se volvió a hablar del tema, estamos con que seguimos” y agregó “no estoy atornillado a ningún cargo ni mucho menos”

“Puedo agradecer las muestras de apoyo pero en algún punto me incomoda, estoy trabajando con la Secretaria de Salud y el Ejecutivo con los mismo objetivos, pero bueno, no es algo que yo manejo, es algo que sale de las redes sociales y por otro lado agradecería que si quieren mostrar apoyo lo hagan sin descalificar a nadie”, expresó.

Sobre su relación con el Secretario de Salud Dr. Juan Tibiletti y el Intendente Alberto Gelené dijo: “Es una muy buena relación, trabajamos en conjunto por el bienestar de la ciudad, gestionamos continuamente por obras y proyectos y contamos con el apoyo del Ministerio de Salud”.

En cuanto a la pregunta de este medio sobre si cree que hubo un trasfondo político manifestó que cualquier acto que uno realice no deja de tener un contenido político, “a mi me gusta mas estar en política sanitaria. Vengo de una familia muy política y eso a veces es un estigma más que un beneficio, no estoy interesado en eso”.

“Tengo más que claro que mi puesto es político, esto es así, lo único que manifesté alguna vez al jefe comunal fue que en el contexto que nos encontramos que no es fácil que una pieza importante se tenga que correr, salvo que sus acciones sean erróneas”.

Sobre el Hospital agregó: “siempre estamos sobre demandados, la semana pasada estuve casi todo los días de guardia. El hospital ha pasado a ser el único factor de la localidad con internación y jugamos el partido de la pandemia, de PAMI y mucho de medicina privada”.

Finalizando aclaró una vez más: “No sé cómo nace esto, uno no está necesitando esto, es mejor estar sin un frente de conflicto”.