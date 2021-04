Kicillof se reunió con el Comité de Expertos para evaluar nuevas medidas

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, alertaron hoy sobre el fuerte aumento de la cantidad de casos de COVID-19 en la provincia y detallaron medidas para enfrentar la situación. Fue en el marco de la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y sanitaria y el estado del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 municipios bonaerenses.

El ministro Gollan expresó “la tremenda preocupación por la dimensión casi explosiva que está teniendo la confirmación de nuevos casos. Estamos ante una situación nunca antes vista, esta progresión pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud”. En la última semana, el promedio diario de casos fue de 4.125 (frente a los 3.133 de la semana previa). En cuanto al nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentó hasta ubicarse en el 61,23% (con 671 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19), en tanto que en el interior de la provincia llega al 38,16%. El ministro señaló que “todavía son números estables, pero en esta progresión tan acelerada se pueden poner en jaque muy rápidamente todos los sistemas sanitarios”. “Estamos ante un escenario muy complicado. Necesitamos un altísimo compromiso de la ciudadanía para cumplir con los protocolos”, finalizó Gollan.

Con respecto al avance del plan Buenos Aires Vacunate, Gollan indicó que se han alcanzado las 1.446.816 aplicaciones, de las cuales 1.185.134 corresponden al primer componente y 261.682 al segundo.

Bianco, por su parte, presentó la situación del esquema de fases en la provincia: 110 municipios se encuentran en fase 4 y 25 en fase 5. El Jefe de Gabinete expresó que el aumento de la cantidad de contagios “es una situación que nos preocupa muchísimo” y frente a la cual el Gobierno ha comenzado a tomar medidas. A partir de mañana regirá la suspensión de todas las actividades entre las 2:00 am y las 6:00 am, con excepción de las esenciales y las productivas. En relación a esto, Bianco indicó que se sigue coordinando con las y los intendentes de la provincia y con las autoridades de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reforzar los controles y asegurar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, también desde mañana se volverá a implementar el límite de diez personas para reuniones sociales, familiares y recreativas, ya que son situaciones que, debido al relajamiento que ocasionan, pueden favorecer los contagios. Finalmente, Bianco adelantó que se está trabajando en la revisión de las actividades de la fase 3: “Si bien hoy no hay municipios en esa fase, creemos que si el aumento de casos continúa podría restablecerse”.

Asimismo, el Jefe de Gabinete señaló que la Provincia adoptó, en consonancia con el Gobierno nacional, el refuerzo al teletrabajo en todas las dependencias y despachos oficiales, con la excepción de las actividades definidas como esenciales o no interrumpibles.

Por último, Bianco compartió recomendaciones en vista de la proximidad del fin de semana largo: “Queremos resaltar nuevamente la importancia de reforzar todos los cuidados para evitar que en este marco de movilidad aumenten los contagios. El uso permanente del barbijo, el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel y las reuniones al aire libre son fundamentales para evitar que se profundice la ola de contagios”. “Les pedimos colaboración, ayuda y responsabilidad colectiva. Así como el año pasado, con gran solidaridad y compromiso, pudimos evitar un colapso sanitario, tenemos que redoblar el esfuerzo y volver a cuidarnos entre todos y todas”, concluyó Bianco.