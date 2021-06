Choque entre dos vehículos en Pueblos Originarios y Avellaneda

Personal de la Sub DDI Las Flores informa que en el año 2020 se dio inicio a traves de una Denuncia Penal efectuada por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a Causa numero 3871-20 con intervención del Sr. Agente Fiscal Dr. LUCAS MOYANO, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 22 del Departamento Judicial de Azul, en la que se investiga el delito de Publicación de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, previsto en el articulo 128 primer párrafo del Código Penal, logrando luego de diversas tareas de inteligencia efectuadas sobre la linea telefónica investigada identificar en primera instancia los diferentes números de IMEI en los cuales se colocaba el chip de la linea investigada y así poder identificar al poseedor del aparato telefónico con el cual compartía material pornográfico infantil, procediendo en el día de la fecha a dar cumplimiento a la Orden de Allanamiento, Registro, secuestro y Requisa Personal emanada por el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. SUAREZ JUAN JOSE, del Departamento Judicial de Azul para con domicilio de la ciudad de Las Flores, logrando personal de esta Sub DDI Las Flores con colaboración de personal de la Estación de Policia Comunal de Las Flores a secuestrar teléfonos celulares, lo que permite a que posteriormente los mismos sean periciados y así poder continuar con la presente investigación.

Cabe señalar que se prescinde de brindar mayores datos respecto del imputado debido al estado de investigación en el que se encuentra en la actualidad la mencionada Causa.-