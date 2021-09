54º Aniversario del C.E.F Nº 6

Las florenses Lucía Nanti y Rocío Orlando se adjudicaron la etapa regional de ajedrez, exclusiva para las categorías universitario y Sub 18, respectivamente, que se disputó el pasado martes en San Carlos de Bolívar.

De esta manera, obtuvieron una plaza para la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2021, que se realizarán en Mar del Plata en fecha a confirmar.

Por otro lado, los demás alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: Gonzalo Montes de Oca (Sub 14) y Gian Marco Vitale (Universitario) ocuparon el segundo puesto, 3º) Juan Esteban Díaz (Sub 16), 4º) Catriel Zuaznábar (Sub 18) y 3º) Maitena Pardo (Sub 14).

También el lunes pasado, en Bolívar se llevó a cabo la eliminatoria de fútbol 5 femenino, donde en la fase semifinal las dirigidas por Guillermo Martinicorena, con gol de Candela Ledesma, igualaron 1 a 1 con Olavarría y luego perdieron 2 a 1 en la definición por penales.