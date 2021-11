Lucia Peyre suma sus primeros puntos WTA

Esta mañana a las 5 am partió la delegación florense que nos representará en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2021, que se desarrollará en Mar del Plata hasta el próximo martes 9 de noviembre.

A continuación, brindamos los días y horarios de competencia de nuestros deportistas: el sábado 6, en Padel: Emma Di Tullio y Maitén Giacoia (Sub 14) vs. Pila a las 9 hs; en Acuatlón: Juana Paulé (Sub 14) a las 9.45; en Beach vóley: Maira Saldías y Brisa Loyza (Universitario) vs. La Matanza a las 9.45 hs. y a las 16.15 hs. vs. Tornsquist; en Beach vóley: Malena Pérez y Macarena Almeira (Sub 18) vs. Gral. Pueyrredón a las 10.30 hs.; en Ajedrez: Lucía Nanti (Universitaria) y Rocío Orlando (Sub 18) a las 11 hs. primera roda y a las 16 hs. segunda ronda; en Tenis de mesa: Paloma Lorenzetti (Sub 16) vs. Salliqueló a las 11.20 hs. y Valentino De Benedetto (Sub 14) vs. La Plata a las 10.20 hs.; y en Beach vóley: Ignacia Gómez Harrison y Kiara Lamas (Sub 14) vs. Baradero a las 12 hs.

El domingo 7, en Padel Sub 14 femenino vs. La Plata, a las 9; en Atletismo: Enzo Mele (Sub 16, salto en alto) a las 9 hs.; en Ajedrez a las 9 tercera ronda; en Beach vóley: Sub 18 vs. Baradero a las 9.45 hs. y a las 17 hs. con 9 de Julio; en Tenis de mesa: Sub 14 masculino vs. Junín a las 10.40 hs. y Sub 16 femenino vs. Tres de Febrero a las 11.20 hs.; en Beach vóley: Sub 14 vs. Gral. Villegas a las 11.15 hs. y en Beach vóley Universitario vs. Marcos Paz a las 15.30 hs.

El Lunes 8, en Padel Sub 14 femenino vs. Merlo a las 9 hs.; en Atletismo: Salomé Pellejero (Sub 18, lanzamiento de disco) a las 9 hs.; en Ajedrez: a las 9 hs. cuarta ronda y a las 16 hs. quinta ronda; en Natación: Francisco Sandoval (Sub 16, 100 m. pecho) a las 9 hs., Julieta Altuna (Sub 16, 100 m. pecho) a las 9 hs., Paulina Vidal (Sub 14, 100 m. mariposa) a las 14 hs. y Delfina Antonelli Gigena (Sub 14, 200 m. libres) a las 14 hs.; en Beach vóley: Sub 14 vs. 9 de Julio a las 9.45 hs. y en Tenis de mesa: Sub 14 masculino vs. Navarro a las 10.40 hs. y Sub 16 femenino vs. Puán a las 11 hs.

El martes 9, en Natación: Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa) a las 9 hs. y Ajedrez: a las 9 hs. sexta ronda y a las 12 hs. tendrá lugar la premiación.

Cabe destacar que las sedes de las diferentes disciplinas son: Club Raqueta (Padel), Natatorio Municipal (Acuatlón y Natación), Playa Varese (Beach Vóley), Club Atlético River Plate (Tenis de Mesa), Pista de Atletismo del estadio José María Minella (Atletismo) y en el polideportivo Libertad (Ajedrez).

La delegación está a cargo del Secretario de Deportes, Prof. Fernando Muñiz, y de los Directores de la mencionada área: profesores Favio Folini, Matías Distéffano y Pedro Cantet, y se alojará en el Hotel 13 de Julio (Luz y Fuerza), 9 de Julio 2777, Tel. (0223) 4994420, Fax (0223) 4944420.