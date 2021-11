Juegos Bonaerenses: Medalla de Oro para Emma Di Tullio y Maitén Giacoia

Mañana se llevará a cabo la última jornada de la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se viene desarrollando en Mar del Plata.



A las 9 hs. la dupla integrada por Emma Di Tullio Maitén Giacoia (Sub 14) jugarán la semifinal de Padel con Mar del Plata, mientras que Paloma Lorenzetti (Sub 16) disputará la misma instancia en tenis de mesa ante Laprida y, a las 10.45, Kiara Lamas e Ignacia Gómez Harrison jugarán la final frente a Zárate.











Por otro lado, en Ajedrez y a partir de las 9, Lucía Nanti (Universitario) y Rocío Orlando (Sub 18) se presentarán en la última partida y en Natación competirá Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa).

Asimismo, hoy lunes en Padel Emma Di Tullio y Maitén Giacoia (Sub 14) superaron a Merlo; en Atletismo: Salomé Pellejero (Sub 18, lanzamiento de disco) no clasificó a la segunda ronda.; en Ajedrez, por la cuarta etapa Rocío Orlando (Sub 18) cayó ante Lucía Rossi (Campana) y Lucía Nanti (Universitario) perdió con Aylén Astrgacich (Alte. Brown) y en la quinta partida, Rocío Orlando fue superada por Rocío Pérez (Gral. Belgrano) y Lucia Nanti perdió contra Lucia García de la localidad de San Miguel, en Natación: Francisco Sandoval (Sub 16, 100 m. pecho) resultó sexto Julieta Altuna (Sub 16, 100 m. pecho) arribó séptima, en tanto Paulina Vidal (Sub 14, 100 m. mariposa) y Delfina Antonelli Gigena (Sub 14, 200 m. libres) no clasificaron a la final; en Beach vóley: Sub 14 Ignacia Gómez Harrison y Kiara Lamas se impusieron sobre 9 de Julio y en Tenis de mesa: Sub 14 Valentino De Benedetto le ganó 3 a 0 Navarro a las y en Sub Paloma Lorenzetti derrotó 3 a 0 Puán.