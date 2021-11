Juegos Bonaerenses: Nueva medalla de Plata de la mano de Ignacio Cerbino

El intendente Ing. Alberto Gelené, en uso de licencia, y el intendente interino Prof. Fabián Blanstein encabezaron ayer el recibimiento de la delegación que participó en la final Provincial de la 30º Edición de los Juegos Bonaerenses, disputada en Mar del Plata.

Pasadas las 20.30 hs, los deportistas florenses arribaron al Palacio Municipal donde los esperaban, además de las autoridades municipales, familiares y amigos quienes se fundieron en un abrazo interminable en el marco de un clima de festejo y felicidad.

Recordamos que Emma Di Tullio y Maitén Giacoia lograron la medalla de oro en Paddle Sub 14, mientras que Kiara Lamas e Ignacia Gómez Harrison obtuvieron el subcampeonato en Beach Vóley Sub 14, bajo la dirección técnica de los profesores Julio Etcheverry y Luciano Poffer, respectivamente, y Paloma Lorenzetti conquistó la medalla de bronce Tenis de Mesa Sub 16. Por otro lado, en Cultura, Paola Crego se quedó el tercer puesto en Canto Solista.

La Secretaría de Deportes y la de Cultura junto a todas las autoridades municipales felicitan a la delegación que compitieron en los Juegos Bonaerenses 2021.