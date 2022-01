La gestión del ex intendente Ramón Canosa sin problemas legales

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer, recientemente, el informe sobre el estado de la Rendición de Cuentas del último año (2019) de la gestión del ex intendente Ramón Canosa, aprobando la misma dentro de la normalidad legal esperada.

“La rendición de cuentas presentada por las autoridades municipales ha quedado integrada y ajustada a las prescripciones legales vigentes, y los estados contables reflejan, en todos sus aspectos, la situación patrimonial, financiera y presupuestaria”, señala el informe.

Al respecto, Canosa indicó que “las conclusiones del Tribunal de Cuentas no hacen más que reflejar la realidad, porque más allá de los errores y aciertos políticos, me queda la tranquilidad de haber ejercido con idoneidad el cargo con que me honraron los vecinos de Las Flores”.