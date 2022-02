Tras el anuncio oficial realizado en el día de ayer por el Intendente Alberto Gelené desde el salón de audiencias del Palacio Municipal, la nueva funcionaria se expresó ante este medio sobre su nuevo rol en el ejecutivo y en una cartera tan importante como lo es la Secretaría de Desarrollo Humano.

Al respecto afirmó: “Lo más difícil de aceptar un cargo de esta naturaleza, es saber que nunca va a ser suficiente . Pero a su vez , el desafío es involucrarme y dar todo lo que está a mi alcance para intentar ayudar a todos y todas las personas de Las Flores “

También agregó: “ Llegue a una edad en la que siento que tengo que encontrar el lugar para devolverle a Las Flores todo lo que me dio y me sigue dando. Nunca me fui. Nunca me quise ir», al mismo tiempo que sumó «Espero estar a la altura de lo que cada persona demande de mi”.