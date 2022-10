Podio de la escuela municipal de ajedrez

Román Eluchanz, Tiano Puente y Bruno Castellá clasificaron primero, segundo y tercero, respectivamente, en la cuarta etapa del torneo de Ajedrez Cuenca del Salado de la categoría Sub 14, que se disputó ayer en las instalaciones del Club de Pescadores de Ranchos.

El certamen contó con la participación de 67 jugadores de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, Monte, San Vicente, Castelli, Almirante Brown, los locales y la Escuela Municipal de Las Flores.

Cabe destacar que los demás alumnos del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes resultados: en Sub 8: 3°) Gino Deluchi. En Sub 10: 2) Enzo Deluchi, 3°) Tomás Fosco, 4°) Benjamín Sánchez y 8°) Camilo Stuer. En Sub 12: 7°) Máximo Stuer y 11°) Iván Aranda. En Sub 14: 5º) Lara Vitale. En Sub 16: 6°) Juan Martín Márquez. En Libres: 12°) Mario Orlando.

La próxima fecha se jugará el domingo 25 de septiembre en Castelli.