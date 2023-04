Agradecimiento al Hospital, «me cuidaron con amor, respeto y ética»

Quiero expresar un agradecimiento profundo primeramente a Dios que me permite estar aquí, y luego agradecer también al Hospital Zonal General de Las Flores, a los doctores y enfermeros que me asistieron en Terapia Intensiva y en Cirugía, porque me cuidaron con amor, respeto y ética.

Muchas gracias a cada uno de estos trabajadores incansables que estuvieron cuidando de mí. Es digno de destacar toda la asistencia brindada.

Muchas gracias, y que Dios los bendiga.

Norma Silva y familia. (DNI: 16.738.256)