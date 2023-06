Volcó un camión en la Ruta 3

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo dos Órdenes de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO”, con intervención de la Ayudantía fiscal local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul.

Tras denuncia penal realizada por el responsable del Depósito Municipal situado en Avenida Cruz Márquez entre calle Larralde y constitución de esta localidad (lindante al ex Frigorífico), el cual exponía a cerca del faltante de herramientas y diferentes materiales de construcción, la SUB DDI LOCAL se aboco a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos, testimonios recepcionados, coordinadas por la Ayudantía Fiscal Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no serían ajenos al hecho dos ciudadanos oriundos de este medio, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para dos viviendas situadas en barrio Arturo Ilias de este medio, lugar de residencia de uno de los sindicados, del cual no se pueden brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.

Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de una camioneta Marca Toyota Hilux y un teléfono celular.

Por otra parte se procedió a secuestrar chapas galvanizadas y diferentes herramientas de mano que serían propiedad del municipio, dichos elementos son de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-