Choque entre dos vehículos en 25 de Mayo y Rivadavía

Por los hechos que se le imputan, el detenido había sido traído a los tribunales de Azul para ser indagado.

En el marco de una investigación penal que se desarrolla desde una fiscalía con asiento en los tribunales de Azul y está relacionada con la difusión por medios virtuales de material donde se observa a menores siendo víctimas de hechos de abuso sexual, agentes policiales de la SUB DDI LAS FLORES y DDI AZUL detuvieron hoy jueves en la ciudad de General Alvear a un hombre de 40 años de edad.

El ahora imputado había sido trasladado desde esa ciudad al Palacio de Justicia local para que fuera indagado, audiencia que había sido prevista que se desarrollara en la UFI 22.

Desde esa fiscalía a cargo de Lucas Moyano se solicitó la medida que se tradujo en la detención del investigado, a quien fuentes ligadas a esta pesquisa identificaron como Gerardo Ríos.

La orden para que ese hombre fuera arrestado la dispuso Federico Barberena, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 que entiende durante la tramitación de este sumario penal.

El ahora detenido es considerado el probable autor de los delitos de “publicación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y tenencia de representaciones de menores de 13 y 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en concurso real entre sí”.

Agentes policiales de la de la Sub DDI Las Flores Y DDI Azul llevaron a cabo el procedimiento que se tradujo en el arresto del investigado e incluyó que en General Alvear fuera allanado el domicilio donde vive.

Un departamento situado sobre la calle Isleños había sido el lugar en el que se hizo efectiva la detención de Ríos en horas de la mañana de este jueves.

Tal como sucede con este tipo de ilícitos, el alvearense había comenzado a ser investigado tiempo atrás, luego de que en sede judicial se recibiera un reporte proveniente de la organización norteamericana Nacional Center of Missing & Exploted Children, el cual alertaba que el hombre que ahora está detenido había difundido en redes sociales un video donde se observaba a un menor de edad protagonizando “actividades sexuales explicitas”, según se refiere textualmente en las actuaciones penales.

Dicho reporte se convirtió en el punto de partida para una investigación que se continúa desarrollando desde la UFI 22 que en el Palacio de Justicia de Azul conduce el ya referido fiscal Moyano.

Con diferentes elementos reunidos en esa pesquisa, el domicilio en General Alvear donde este jueves el hombre resultó detenido por agentes de la SUB DDI había sido allanado por primera vez el 25 de marzo de 2022.

Durante esa diligencia se habían incautado una computadora portátil, un teléfono celular y cinco dispositivos de almacenamiento de datos de los denominados “pendrives”.

Posteriormente, cuando todos esos elementos fueron sometidos a pericias, en el teléfono móvil y en la notebook se hallaron “imágenes y videos de material de abuso sexual infantil”, se describe también en esta causa.

De acuerdo con lo investigado, dos hechos le están atribuyendo a título de autor al hombre que permanece privado de la libertad en la sede de Sub DDI Las Flores.

Uno de esos episodios data del 20 de junio de 2021, cuando a través de WhatsApp y utilizando un teléfono celular Ríos publicó un video “en el cual puede observarse a una menor de 13 años en actividades sexuales explicitas”.

En tanto, otra conducta relacionada también con el delito que se le imputa el encausado evidenció ese ya referido 25 de marzo del año anterior, día en que se realizara un primer allanamiento en el departamento donde vive y que aquel procedimiento finalizara con los secuestros de los dispositivos mencionados.

En ese entonces el hombre era el poseedor del teléfono celular que contenía “107 videos y 158 imágenes de material de abuso sexual infantil”.

Además, en la notebook que también fuera incautada en aquel procedimiento se hallaron “varias imágenes de material de abuso sexual infantil en las cuales pueden observarse a menores de 13 y 18 años mostrando sus partes genitales con fines predominantemente sexuales y/o en actividades sexuales explicitas”, se menciona en las actuaciones penales.

En un principio, y a la espera de que se consiga un cupo para su traslado a una unidad penal de la zona, el hombre que fue detenido hoy jueves en General Alvear iba a quedar alojado en la sede que la Sub DDI posee en Las Flores, según lo informado.

Voceros allegados a la instrucción de esta causa penal señalaron que el procedimiento desarrollado en General Alvear que finalizara con la detención del investigado estuvo enmarcado en un operativo denominado “Protección de la Infancia”.

Destinado a combatir delitos vinculados con pornografía infantil, ese operativo fue implementado desde la Provincia e implicó que este jueves se desarrollaran en diferentes ciudades y localidades bonaerenses varios allanamientos y algunas detenciones por hechos vinculados con ese tipo de ilícitos.