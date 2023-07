Fútbol: Facundo Gómez campeón con Huracán Ciclista

Fiorella Propato, junto a Francesca Floriani de Quines (San Luis), se adjudicó el Master de Menores disputado desde el 7 al 9 de julio en Tortuguitas y de esta manera logró una plaza para jugar en noviembre el Mundial en Paraguay, representando a la Selección Argentina de Padel.

Cabe destacar que fue la quinta y última instancia del Selectivo Nacional, donde participaron las 8 mejores parejas del país de cada categoría.

Propato y Floriani de Quines llegaron como N° 1 en Sub 16 “A”, luego de imponerse en 4 de las 5 fechas, y en la zona ganaron los dos encuentros: 4/6, 6/0 y 6/4 a Cabrera/Dameno, y 6/4 y 6/3 a la florense Maitén Giacoia y Lourdes Flores Olariaga. En semifinal vencieron 6/4 y 6/2 a Zapata y Llorens Gioda (Pareja N°3), y en la final superaron 7/5 y 6/4 a la dupla N° 2 del circuito.

En Sub 14 “A”, Santino Propato y Agustín Silva (Mar del Plata), arribaron como pareja N° 2 y en la fase de grupo derrotaron a Botta/Aguirre (6/0 y 6/0), Zalazar Horvat/Martorina ( 6/ y, 6/2), y a Antoniazzi Colazo/Contreras (binomio N° 3; 6/2 y 6/2). En semifinal, perdieron ante Bordón Arrieguez/Echeverria, pero por los puntos obtenidos retuvieron la posición N° 2 en el ranking y eso les permite tener posibilidades de ser elegidos para conformar el elenco nacional que jugará el Mundial.

Por otro lado, Maitén Giacoia y Lourdes Flores Olariaga hicieron un muy buen torneo llegando hasta la semifinal de la división Sub 16 “A”, mientras que en Sub 18 “B” Emma Di Tullio (14 años) y Azul Ochoa (Río Cuarto, Córdoba) avanzaron hasta cuartos de final y, en Sub 16 “A”, Valentino De Bendetto y Toniolo De Puerta (Cruz del Eje) no superaron el grupo.