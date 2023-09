Situación epidemiológica de triquinosis en Provincia de Buenos Aires

Malena Traut, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, compartió valiosa información sobre la importancia del cuidado y la automedicación responsable de medicamentos durante una entrevista en Urbana FM 92.7 con Laura Lopardo y Julio González. Traut enfatizó la necesidad de precaución al utilizar antibióticos y abordó la venta no autorizada de medicamentos en kioscos y almacenes, una preocupación reciente del colegio.

Traut comenzó resaltando la importancia de la automedicación responsable y la necesidad de prestar atención no solo a si un medicamento es de venta libre, sino también a su uso adecuado. Hizo hincapié en la importancia de seguir las recomendaciones de un profesional de la salud y de no abusar de los antibióticos, ya que su uso incorrecto puede tener consecuencias negativas tanto para la salud individual como para la salud pública.

Además, Traut compartió una preocupación reciente relacionada con la venta no autorizada de medicamentos en kioscos y almacenes. El Colegio de Farmacéuticos ha emitido una comunicación al respecto, destacando que esta práctica está prohibida por ley y ordenanza municipal. Sin embargo, señaló que existe una ley que regula la distribución de medicamentos y que está respaldando esta venta no autorizada.

Esta situación plantea preocupaciones sobre la seguridad de los medicamentos vendidos en estos lugares, ya que no cumplen con los estándares y regulaciones necesarios para garantizar la calidad y la eficacia de los productos farmacéuticos.

La entrevista con Malena Traut, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos, subraya la importancia de la automedicación responsable y el uso adecuado de los medicamentos. También resalta la preocupación por la venta no autorizada de medicamentos en kioscos y almacenes, que plantea desafíos en términos de seguridad y regulación. La comunidad debe estar informada sobre estos problemas para tomar decisiones de salud más seguras y conscientes.

¿QUÉ SON LOS ANTIBIÓTICOS?

Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones BACTERIANAS. Funcionan matando bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación.

NO funcionan para infecciones virales; por ejemplo, no deben tomarse para: resfriado, dolor de garganta, gripe.

¿Por qué es importante tomar antibióticos sólo cuando es necesario?



Porque pueden causar efectos secundarios (náuseas, diarrea, reacciones alérgicas, infecciones por micosis) y un uso inadecuado contribuye a la resistencia a los antibióticos (ocurre cuando las bacterias ya no responden a los antibióticos creados para eliminarlas, las bacterias mutan y continúan creciendo).

La resistencia antimicrobiana (RAM) es una problemática global por ello se impulsa a concientizar sobre un uso responsable de los antibióticos, lo que implica no interrumpir los tratamientos con antibióticos, tomarlos en los momentos indicados por el profesional de la salud, No tomar antibióticos en el caso de infecciones virales, y NO comprar antibióticos sin receta.

La ley 27680 tiene vigencia a nivel nacional y busca prevenir y controlar la resistencia a los tratamientos debido al uso indiscriminado de estos medicamentos. A partir de la nueva norma, se van a tener que entregar dos recetas: una que va a las prepagas y obras sociales por el reintegro y otra para cumplir las normativas de la ley de tener la receta en la farmacia para verificar que el antibiótico se entregó con receta. En todos los casos, el médico/a deberá especificar el diagnóstico del paciente.

Es fundamental que siempre los antibióticos y otros medicamentos se compren en la farmacia y bajo la prescripción de un médico/a, un odontólogo/a o un médico/a veterinario, éstos últimos cuando se traten mascotas y animales de campo.

Farm. Evangelina Fernández