Benjamín Araujo se consagró campeón argentino en patín

La Secretaría de Deportes informa que los florenses estaremos representados por 55 deportistas en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023, que se llevará a cabo desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata.

Acuatlón: Juana Paulé (Sub 16 libre; 400 m. de natación libre y 3.000 m. de pedestrismo).

Ajedrez: Román Eluchánz (Sub 16) y Paula Rodríguez (Sub 18).

Atletismo: Natasha Fernández (Sub 16; lanzamiento de disco), Romina Traversaro (Sub 18; 100 m. con vallas), Valentino Dodaro (Sub 14; 2.000 m. llanos) y Eleazar Aliendre (Sub 16; salto en largo).

Atletismo intelectual, PC y Motor: Braian Dierickx (T20 Sub 14; 100 m.), Wenceslao Larramendi (PC 37 +16, lanzamiento de clava), Nadia Capurro (PC 32 +16; lanzamiento de clava) y Victoria Castro (PC 37 +16, salto en largo).

Beach Vóley: Catalina Vázquez y Priscila Martínez (Sub 14), Anastasia Gutiérrez y Kiara Lamas (Sub 16), Francesco Repetto y Francisco Moyano (Sub 18), Michela Emma y Malena Pérez (Universitarios).

Bonaerenses en Carrera: Blas Flores (PCD), Carla Ibarra (Sub 18), Francisco Patronelli (Universitario), Rosario Potaves (Universitario) y Tomás Juliani (Sub 18).

Canotaje: Ana Paula Torres Díaz (Sub 14; velocidad), Lucía del Mar Monfort (Sub 14; slalom) y Guillermo Supatto (Sub 14; velocidad).

Natación: Luca Branchesi (Sub 14; 100 m. libres), Julieta Altuna (Sub 18; 100 m. pecho), Agustín Sandoval (Universitario; 100 m. pecho) y Francisco Sandoval (Universitario; 100 m. libres).

Padel: Bruno Cabral y Santino Propato (Sub 14), Emma Di Tullio y Fiorella Propato (Sub 16), Catalina Cabral y Aylén Giacoia (Sub 18) y Valentín Biazutti y Francisco Brahín (Sub 18).

Patín: Uma Polito (Cuarta “C”; 12 años) y Mía Merceré (Segunda “C”; 13 años).

Tenis de mesa: Bautista Sacchetti (Sub 14), Valentino De Benedetto (Sub 16), Oriana De Benedetto (Sub 18) e Ignacia Goñi (Universitario).

Por otro lado, en Adultos Mayores competirán:

Bochas: Alfredo Cabanne y Luis Urruchúa.

Bonaerenses en Carrera: María Lidia Garrido y Ricardo “Piojo” Carpinetti.

Natación: José Albarello.

Padel: Julio Etcheverry y Raúl Rosales.

Tejo: Luis Laborde y Luis Fumiatti.

Chin chón: Domingo Risso.

La delegación partirá el jueves 15 de septiembre desde la Terminal de Ómnibus en horario a confirmar y se alojará en el Hotel Intersur 13 de julio.