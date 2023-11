De Las Flores a Río de Janeiro: Pasión Xeneize por la final de la Copa Libertadores

Recuerdos, presente y futuro enmarcaron anoche la celebración del Día del y la Futbolista de Las Flores y del primer aniversario de la Plazoleta Deportiva “Diego Armando Maradona”.

El acto, organizado por la Secretarías de Cultura y de Deportes, que contó con la presencia del intendente Alberto Gelené, homenajeó la figura del ex futbolista profesional florense Cesar Domingo Angelello y distinguió a los y las futbolistas de nuestra ciudad que integran los planteles de las diferentes categorías.

También hubo reconocimiento y diplomas para el Presidente de la Liga de Futbol Hugo Núñez y para los integrantes de la Agrupación del Fútbol Agrario del Partido de Las Flores. Se subrayó y hubo reconocimiento para todos los integrantes del Concejo Deliberante, cuerpo deliberativo que, por unanimidad, el año pasado aprobó que cada 30 de octubre se celebre el Día del y la Futbolista de Las Flores.

Con posterioridad, recibieron sus distinciones los capitanes de las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 25, Primera División, Primera División, Fútbol Femenino y Fútbol Senior. En sus palabras, el intendente Gelené destacó de sobremanera la celebración y puso énfasis en mencionar la participación de los jóvenes en el fútbol florense, no solo por lo deportivo sino también por los amplios beneficios para socialización que este deporte popular genera.

Con emoción, distinguió la presencia y la carrera en el fútbol amateur y profesional de César Angelello y recordó a Guillermo “Titi” Cieza, como un hombre que dejó su marca en el fútbol local para siempre.

Al final del acto, que fue seguido atentamente por el numeroso público que se acercó a la plazoleta ubicada en la intersección de las avenidas Manuel Venancio Paz y Alfredo Vidal, se sortearon dos camisetas de la Selección Argentina.

Una emotiva celebración que cada 30 de octubre se realizará en Las Flores y que seguro crecerá cada vez más con el paso de los años.