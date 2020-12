Empleados municipales: Acuerdo salarial del 40.35% para el año 2021

Desde las 19 hs en el Salón Rojo del Palacio Municipal, el intendente Ing. Alberto Gelené junto al Secretario de Salud y Secretario de Gobierno brindaron una conferencia de prensa sobre el estado epidemiológico actual del partido de Las Flores.

Gelené remarcó “estamos viendo la aparición de casos en Las Flores, con muchos casos en observación y esperamos que no se aumenten para poder llegar de la mejor manera a la celebración de las fiestas”.

“Pedimos que en los lugares que se encuentran habilitados tomemos los recaudos indicados para que no se produzcan contagios”, agregó

Por su parte Juan Tibiletti, máxima autoridad sanitaria de la ciudad, indicó que “vemos con preocupación la situación que estamos viviendo en esta semana, no solamente por el alza de casos sino también con la cantidad de denuncias y llamados por teléfono con gente con síntomas”.

“Estamos viendo que esta apertura da una sensación de relajación y es lo que no nos tiene que pasar, tenemos que pensar que la pandemia no pasó y que tengamos este pequeño rebote de casos nos preocupa porque se vienen las fiestas y si seguimos con esta cantidad de casos que estamos teniendo podemos llegar a tener arriba de 60 la semana y eso no va a estar bien”

“Le pedimos a todos y todas que tengan la responsabilidad de cumplir con todos los protocolos dispuesto. Si se habilitaron las piletas, se habilitaron con protocolos, lo mismo con las reuniones, deben ser al aire libre y con un máximo de 20 personas”.

“Están apareciendo casos porque la gente se relajó, está pasando en toda la región lamentablemente. Tenemos que tomar consciencia de seguir respetando el virus, la pandemia sigue. No queremos llegar al extremo de tener que cerrar actividades y/o restaurantes”, subrayó.