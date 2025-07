«Es un modelo muy cruel»: Gelené criticó el ajuste y advirtió sobre el deterioro en infraestructura y salud

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Alberto Gelené, intendente de Las Flores, se refirió a las bajas temperaturas que afectan a la región y al impacto que puede tener en la comunidad. “Sí, está con un pronóstico de fríos con nevadas”, confirmó, y explicó que si bien la expectativa por la nieve siempre genera entusiasmo, también hay que “afrontar el frío en esta época y con todos aquellos que, por ahí, están más indefensos”. En ese sentido, destacó que “tenemos que estar trabajando y eso es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Humano”.

Consultado sobre el intento del gobierno nacional de modificar la Ley de Zonas Frías, Gelené fue contundente: “Desde ya es una muy mala noticia y además inoportuna”. Y agregó: “No sé de qué manera, técnica o administrativamente, más allá de la relación política, pueden eliminar algo como una tarifa para zonas frías”. Para el jefe comunal, se trata de una política que “realmente nuestro país siempre tiene que promover, el uso del gas que tenemos y en cantidad”, y recordó que en algún momento “Argentina lo quemó a la atmósfera cuando no tenía cómo distribuirlo”.

En diálogo con Código Baires, Gelené remarcó además el rol del Estado en la expansión de las redes de gas: “La infraestructura se construyó mucho con recursos del Estado. En mi municipio hemos hecho redes de gas a costa del municipio, porque somos empresa de construcción de redes de gas”. Y cuestionó el aumento de tarifas pese al superávit energético: “Hoy, concesionada, con concesionarios que prestan servicios sobre inversiones que son de todos los argentinos, se va tratando de aumentarlo para que no se use, en algo ilógico, sobre todo teniendo superávit en la energía”.

En relación con el freno a la obra pública, el intendente denunció la situación de la Ruta 3, que atraviesa su distrito: “Es un grave problema. La responsable de mantener en condiciones por lo menos mínimas de seguridad vial y de transitabilidad, que es Corredores Viales, no invierte, no se hace cargo”. Y describió la situación actual como alarmante: “Hay sectores que no hay ni siquiera una línea que determine el eje de la ruta, ni las banquinas para ir de noche viendo por donde vas, ni hablar cuando hay injerencia del clima… Se ha tornado en una travesía muy peligrosa hoy transitar todo el sector de la Ruta 3”.

Aunque destacó que hay una obra en ejecución que comenzó en la gestión anterior y continúa, advirtió: “Ojalá se termine pronto, porque transitar en esas zonas la ruta existente es un problema también grave. De hecho ocurrió un accidente. El resto del tramo desde Las Flores hasta Azul es muy peligroso”.

Frente a la posibilidad de que estos temas formen parte de la discusión pública en las elecciones, Gelené opinó: “El abandono de la inversión en infraestructura y en obras públicas ha impactado fuertemente. No sólo en deteriorar la inversión ya realizada, sino también en nuevas obras que son tan necesarias”. Y añadió que los recursos para esas obras existen: “Están los fondos de la recaudación de los impuestos, de los combustibles, para no sólo mantener, sino mejorar y hacer las obras que necesita nuestro país”.

También advirtió sobre el efecto de la parálisis de la obra pública sobre la economía: “La construcción en todos sus aspectos motoriza a la economía, a través del comercio, del trabajo directo, de la fabricación de materiales… Hay un impacto muy grande que lo notamos, se nota totalmente”.

Al referirse al rol de la oposición y a la necesidad de frenar el rumbo del gobierno nacional, Gelené consideró que “es un momento importante para tener un equilibrio en lo legislativo, para impedir aquellas normas que se vayan a aprobar y que vayan en contra del pueblo”. Y remarcó que “cuando se ningunea de alguna manera al Estado, hay que asumir muchas cuestiones que este modelo de proyecto nacional afecta, como la salud, la seguridad, la educación”.

En ese marco, puso como ejemplo lo que ocurre en su municipio: “Hoy los efectores públicos son los que están prestando salud, en nuestro caso en Las Flores, el hospital provincial. Y ni hablar de la contención y el acompañamiento que se generan en nuestras escuelas para las necesidades básicas de las familias”.

También se mostró crítico con la pérdida del poder adquisitivo y la falta de trabajo: “Desde ya que todos aspiramos a que la inflación sea derrotada, pero no al costo que hoy estamos viendo, se recortan las necesidades básicas esenciales de las familias y sobre todo de los más indefensos. Es un modelo muy cruel”.

Para concluir, se refirió a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien se jactó del ajuste realizado: “Eso es inconcebible. Admitir ese nivel de crueldad no es humano, no es cristiano. Por lo pronto, yo soy cristiano, y no merece nuestro pueblo eso. Cualquier pensamiento político que sea, y menos cuando se jacta de afectar a quienes más indefensos están”. Además, hizo una autocrítica hacia la política en general: “Quizás todo el sistema político no está a la altura de las circunstancias. Muchos se olvidan que se ingresa a la política para el bien común, y después vienen los reproches del pueblo, justificados, y se termina eligiendo cualquier cosa”.