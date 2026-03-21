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Gelené en Tandil: «No podemos quedarnos en la queja, hay que planificar el desarrollo del interior»

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Gelené en Tandil: «No podemos quedarnos en la queja, hay que planificar el desarrollo del interior»

En el marco de un encuentro estratégico regional que se ralizó el pasado jueves en la ciudad serrana, el intendente de Las Flores bajo licencia, Alberto Gelené, destacó la importancia de avanzar en una agenda de desarrollo a largo plazo que articule al Estado con el sector privado y actores profesionales, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios públicos en el interior bonaerense.
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En diálogo con Radio Tandil, Gelené explicó su participación en la jornada junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis: «Si bien no participamos desde Las Flores en este encuentro que es Centro Sur, hoy estoy acompañando a nuestro ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en el rol que vos contabas recién».

El dirigente detalló además su rol actual dentro del gobierno provincial: «Estoy coordinando lo que es toda la parte de cuencas hídricas de la provincia y tareas adicionales, pero también lógicamente como intendente de la región estoy muy gustoso de participar en este encuentro para diseñar una agenda de desarrollo».

Sobre el perfil del evento, remarcó la diversidad de actores convocados: «Es una jornada que convoca a muchos actores del desarrollo, tanto públicos pero fundamentalmente privados, organizaciones de la comunidad y actores del ámbito profesional vinculados al desarrollo, como el Colegio de Ingenieros, en el cual estoy involucrado como ingeniero».

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Y valoró el rol del ministro bonaerense: «También participan todas las áreas que acompañan en la gestión al ministro, que es un político y gestor muy comprometido con el desarrollo de infraestructura y los servicios públicos en nuestra provincia, como lo ha hecho en la Nación oportunamente».

Textuales de Gelené

Territorio: «Los intendentes tenemos ese valor agregado de estar en contacto directo con nuestras comunidades, con todos los temas. Y cuando nos toca una tarea de gestión, en ámbitos provinciales o nacionales, siempre hay un diferencial que te da la formación, el compromiso y la validación de tu pueblo en cada lugar».

Antecedentes: «(Katopodis) fue un gran ministro (de Nación) y gestor de muchas acciones que queríamos las comunidades del interior. Y hoy lo está haciendo desde la Provincia».

Coyuntura: «No podemos solamente estar lamentándonos de la coyuntura que nos afecta».

Cierres: «En mi caso, desarrollé un parque industrial (el tercero) en Las Flores, donde hoy muchas de las industrias que pudimos lograr están este totalmente caídas, con pérdidas laborales, con pérdidas de desarrollo, con pérdidas de valores. Pero no podemos solamente lamentarnos de eso. Tenemos que pensar la Argentina, la región, la provincia y en este caso nuestra región».

Experiencias: «Siempre es bueno compartir experiencias que nos van abriendo distintas proyectos y objetivos que son necesidades en nuestras ciudades. . Todos estos encuentros son siempre muy positivos».

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