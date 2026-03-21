Tandil
Gelené en Tandil: «No podemos quedarnos en la queja, hay que planificar el desarrollo del interior»
En el marco de un encuentro estratégico regional que se ralizó el pasado jueves en la ciudad serrana, el intendente de Las Flores bajo licencia, Alberto Gelené, destacó la importancia de avanzar en una agenda de desarrollo a largo plazo que articule al Estado con el sector privado y actores profesionales, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios públicos en el interior bonaerense.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En diálogo con Radio Tandil, Gelené explicó su participación en la jornada junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis: «Si bien no participamos desde Las Flores en este encuentro que es Centro Sur, hoy estoy acompañando a nuestro ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en el rol que vos contabas recién».
El dirigente detalló además su rol actual dentro del gobierno provincial: «Estoy coordinando lo que es toda la parte de cuencas hídricas de la provincia y tareas adicionales, pero también lógicamente como intendente de la región estoy muy gustoso de participar en este encuentro para diseñar una agenda de desarrollo».
Sobre el perfil del evento, remarcó la diversidad de actores convocados: «Es una jornada que convoca a muchos actores del desarrollo, tanto públicos pero fundamentalmente privados, organizaciones de la comunidad y actores del ámbito profesional vinculados al desarrollo, como el Colegio de Ingenieros, en el cual estoy involucrado como ingeniero».
Opinión Pública: Alberto Gelené, entre los 10 intendentes mejor valorados de la Quinta Sección Electoral antes de su salto a la Provincia
Y valoró el rol del ministro bonaerense: «También participan todas las áreas que acompañan en la gestión al ministro, que es un político y gestor muy comprometido con el desarrollo de infraestructura y los servicios públicos en nuestra provincia, como lo ha hecho en la Nación oportunamente».
Textuales de Gelené
Territorio: «Los intendentes tenemos ese valor agregado de estar en contacto directo con nuestras comunidades, con todos los temas. Y cuando nos toca una tarea de gestión, en ámbitos provinciales o nacionales, siempre hay un diferencial que te da la formación, el compromiso y la validación de tu pueblo en cada lugar».
Antecedentes: «(Katopodis) fue un gran ministro (de Nación) y gestor de muchas acciones que queríamos las comunidades del interior. Y hoy lo está haciendo desde la Provincia».
Coyuntura: «No podemos solamente estar lamentándonos de la coyuntura que nos afecta».
Cierres: «En mi caso, desarrollé un parque industrial (el tercero) en Las Flores, donde hoy muchas de las industrias que pudimos lograr están este totalmente caídas, con pérdidas laborales, con pérdidas de desarrollo, con pérdidas de valores. Pero no podemos solamente lamentarnos de eso. Tenemos que pensar la Argentina, la región, la provincia y en este caso nuestra región».
Experiencias: «Siempre es bueno compartir experiencias que nos van abriendo distintas proyectos y objetivos que son necesidades en nuestras ciudades. . Todos estos encuentros son siempre muy positivos».
Choque fatal en Ruta 3: un auto quedó destruido y se incendió tras impactar contra un camión
El martes 24 de marzo, Nora Genaro presentará su libro “Entre dudas y verdades” en el Salón Rojo
Regresarían varios efectivos florenses que prestaban servicio en otras ciudades y definirán su destino en dependencias locales
Por los feriados, la Cooperativa Eléctrica no atenderá al público hasta el jueves 26
El próximo viernes 27 dará comienzo la 20° temporada consecutiva de “Folclore para Escuchar”
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras