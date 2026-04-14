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Multitudinario fin de semana en Plaza Montero: la Feria El Mercader volvió a ser un éxito en Las Flores

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Multitudinario fin de semana en Plaza Montero: la Feria El Mercader volvió a ser un éxito en Las Flores

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El fin de semana en el Parque Plaza Montero, la Feria El Mercader, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores a través de diferentes áreas, fue muy disfrutada por el público florense y de la región que se acercó a nuestra ciudad. Como en cada edición, el evento contó con la actuación de artistas locales y shows de renombre a nivel nacional, como lo fue el del grupo Tambó Tambó que cerró con un gran espectáculo la jornada del domingo.

La feria concentró a numerosos stands de diferentes rubros comerciales con predominio gastronómico, juegos y esparcimiento. Con entrada libre y gratuita, el público pudo presenciar el viernes la actuación en el escenario de los grupos locales Carisma y Karina La Reina, más el cierre con Los Jóvenes Musiqueros y una excelente participación. El sábado, con una masiva presencia de espectadores, llegó el canto folclórico con el grupo tradicional florense “De Los Parajes”, para luego dar lugar en el escenario a Vero Sassali con su música tropical.

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En el final, la gente cantó y bailó con el conjunto de cumbia The Palmers con su tributo al reconocido grupo argentino Los Palmeras. El domingo, en una jornada de características espectaculares y con el arribo al lugar de una multitud, actuaron la solista Gianna Galeano; el grupo de rock local Conexión; Juancito del Pueblo con toda su fuerza y alegría y el baile y el disfrute continuó hasta la parte final del evento con la actuación del grupo tropical nacional Tambó Tambó.

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