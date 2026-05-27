Las Flores
Las Flores Vóley ganó en casa y cuatro jugadoras fueron convocadas a la preselección bonaerense sub-14
Equipos de Las Flores Vóley, en esta oportunidad a cargo del profesor Emiliano Paz, recibieron a jugadoras de Ranchos en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, en el marco de la quinta fecha de la Asociación Belgranense de Vóley.
El secretario de Deportes, Favio Folini y el director de Deportes, Pedro Cantet, estuvieron presentes en la exitosa jornada, donde las chicas de nuestra ciudad tuvieron un excelente despliegue tanto en el juego colectivo como en la parte individual, ya sea en ataque como en defensa.
Durante la competencia, los conjuntos lograron los siguientes resultados: en Sub 14, las dueñas de casa se impusieron 3 a 1 (25/12, 15/25, 25/19 y 25/23) y en Sub 16 la victoria también le correspondió a nuestras representantes por 3 a 0 (25/22, 25/16 y 25/10). Con estos marcadores, los conjuntos florenses se mantienen en los primeros puestos del certamen.
Por otro lado, cabe destacar que las jugadoras Antonia Córdoba, Celina Etcheto, Juanita Vidal y Clarita Abraham fueron convocadas para participar en la preselección de la Federación Bonaerense de Vóley Sub 14.
La Sub-12 de Las Flores Vóley se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Belgranense
Este importante logro representa a todas sus compañeras, ya que cada esfuerzo compartido constituye este camino, del cual también son parte los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli y Gastón Isasmendiz.
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