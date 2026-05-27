Las Flores
Inauguraron el Aula Tecnológica en el 33° aniversario del Centro Ositos Cariñosos
En el marco del 33° aniversario del Centro de Promoción Comunitaria “Ositos Cariñosos”, se llevó a cabo la inauguración del Aula Tecnológica.
Se trata de una obra profundamente significativa para el Barrio Solidaridad y para toda la comunidad educativa que durante años impulsó este proyecto con compromiso, esfuerzo y trabajo conjunto.
La jornada reunió a vecinos, familias, alumnos, autoridades, quienes compartieron un emotivo acto que puso en valor el recorrido realizado para concretar un espacio pensado para la inclusión, el acceso a la tecnología y el fortalecimiento de las oportunidades para todos.
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El acto contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini; la directora de Intervención Complementaria, Erika Osterrieth, ambos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. También estuvo presente Alberto Gelené, autoridad provincial; demás funcionarios, concejales y representantes de instituciones.
Durante la celebración se recordó que el Aula Tecnológica nació como una iniciativa impulsada por los alumnos en el programa “Decisión Niñez” bajo el nombre de “Re-Conectados”, luego de que en la pandemia se observara la problemática de la falta de conectividad y de acceso a herramientas tecnológicas para la continuidad pedagógica de los estudiantes.
Gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y mediante el acompañamiento del mencionado Ministerio, se logró avanzar con el financiamiento de más de 50 millones de pesos para la ejecución de la obra que fue realizada en gran parte con mano de obra municipal, transformando en realidad un sueño colectivo muy esperado.
En el marco del acto se realizó el tradicional corte de cinta y bendición del nuevo espacio, además de la entrega de reconocimientos a trabajadores y al joven Enzo Franco en representación de todos los niños que formaron parte del proyecto desde sus inicios.
También se compartió un video con la evolución de la obra y se cantó el feliz cumpleaños junto a las familias presentes.
Tanto el Himno Nacional como el cierre estuvo engalanado por la participación de la Orquesta Escuela de Las Flores, la cantante Mora de Marco y David “Chicky” Noguera en el piano, que brindaron un sentido espectáculo musical para coronar una jornada cargada de emoción y futuro.
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