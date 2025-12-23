Las Flores
Alegría y participación en el cierre de año del Centro de Promoción Comunitaria de Pardo
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Centro de Promoción Comunitaria de Pardo celebró su Cierre de Año con una jornada colmada de color, alegría y emoción, en la que se compartieron los logros y el trabajo realizado a lo largo del ciclo.
Del encuentro participaron docentes, personal y alumnos, junto al delegado del Paraje, Lisandro Paggi; la directora de Promoción Comunitaria, Silvina Castro; el director de Acción Social, Martín D’ambrosio, y coordinadoras del área, quienes acompañaron y disfrutaron de una tarde especial.
La celebración también contó con la presencia de familias y vecinos, que se acercaron para compartir las actividades programadas, en un clima de encuentro y comunidad que reflejó el espíritu del espacio y el acompañamiento constante a quienes forman parte del Centro.
Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo
El cierre fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo colectivo, fortalecer vínculos y despedir el año con la satisfacción del trabajo compartido, reafirmando el rol fundamental del Centro de Promoción Comunitaria en la vida social y educativa de Pardo.
Conocé los horarios de las celebraciones de Nochebuena y Navidad en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Con aval de un banco europeo, la Provincia licitará un tramo clave del Plan del Salado
Asueto administrativo: el Hospital Zonal de Las Flores no atenderá del 24 al 26 de diciembre y el 31 y 1° de enero
Reunión de Comisión Plenaria abordó proyectos vinculados al Espacio Textil y a emprendedores
Dolores: otro vecino ganó casi $2.700 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras