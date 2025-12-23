Alegría y participación en el cierre de año del Centro de Promoción Comunitaria de Pardo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Centro de Promoción Comunitaria de Pardo celebró su Cierre de Año con una jornada colmada de color, alegría y emoción, en la que se compartieron los logros y el trabajo realizado a lo largo del ciclo.

Del encuentro participaron docentes, personal y alumnos, junto al delegado del Paraje, Lisandro Paggi; la directora de Promoción Comunitaria, Silvina Castro; el director de Acción Social, Martín D’ambrosio, y coordinadoras del área, quienes acompañaron y disfrutaron de una tarde especial.

La celebración también contó con la presencia de familias y vecinos, que se acercaron para compartir las actividades programadas, en un clima de encuentro y comunidad que reflejó el espíritu del espacio y el acompañamiento constante a quienes forman parte del Centro.

El cierre fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo colectivo, fortalecer vínculos y despedir el año con la satisfacción del trabajo compartido, reafirmando el rol fundamental del Centro de Promoción Comunitaria en la vida social y educativa de Pardo.