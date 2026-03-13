El intendente Fabián Blanstein participó del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento
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En la mañana de este viernes, el intendente de Las Flores, Fabián Blanstein, viajó a la ciudad de Ayacucho para participar de una nueva reunión del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (FRIDEC), un espacio plural impulsado en 2026 por jefes comunales de distintos espacios políticos —entre ellos la UCR y el PJ— con el objetivo de promover el trabajo conjunto en proyectos estratégicos para la región.
El foro busca articular iniciativas vinculadas a infraestructura, generación de empleo, ambiente y planificación urbana, con la intención de gestionar financiamiento internacional con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Durante el encuentro desarrollado en Ayacucho también participó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto a intendentes de distintos distritos de la región.
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El principal objetivo del FRIDEC es fortalecer la articulación entre municipios, coordinar políticas públicas y promover la innovación y el desarrollo productivo en las ciudades intermedias del interior bonaerense.
En este marco, el espacio prevé una agenda anual de trabajo que combinará encuentros políticos con mesas técnicas para avanzar en proyectos vinculados al empleo, la infraestructura, el ambiente, la planificación urbana y el crecimiento de las ciudades.
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