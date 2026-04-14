LALCEC colabora con el Hospital Las Flores para implementar un nuevo sistema en el área de Patología

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La LALCEC Las Flores informó a la comunidad que, desde marzo de 2026, la institución se encuentra colaborando con recursos propios con el Hospital local para la instalación de un nuevo sistema operativo en el sector de Patología.

Esta iniciativa se lleva adelante junto al Hospital Las Flores y tiene como objetivo modernizar el funcionamiento del área, permitiendo agilizar el manejo de datos vinculados a informes y resultados de biopsias.

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Según se indicó, la implementación del sistema permitirá que la información pueda compartirse de manera online entre profesionales de la salud y con otros centros sanitarios, lo que facilitará el acceso a los resultados y optimizará los tiempos de respuesta en los diagnósticos.

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Desde la entidad destacaron que este acompañamiento se realizará mensualmente, como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud local.

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“Cooperar y ser solidarios es una forma de devolver a la comunidad lo que nos ayudan a ayudar”, expresaron desde la institución.

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Asimismo, desde LALCEC recordaron la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, remarcando que la toma de conciencia y los controles médicos a tiempo permiten salvar vidas.

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