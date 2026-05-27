Las Flores
La Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 será uno de los temas centrales en el Concejo Deliberante este jueves
El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores llevará adelante una nueva Sesión Ordinaria este jueves 28 de mayo desde las 19.00 horas en el Salón de Sesiones “Oscar Alende”, donde se debatirá un extenso orden del día con proyectos vinculados a salud mental, habilitaciones comerciales, hantavirus, obras públicas y rendición de cuentas, entre otros temas.
Entre los expedientes destacados figura la creación del programa “Comunidad Emprendedora”, impulsado por el Departamento Ejecutivo, además de iniciativas relacionadas con salud mental comunitaria bajo el nombre “Saludablemente” y la creación de un banco municipal de elementos de fisiatría y rehabilitación.
También se tratarán pedidos de informes sobre la situación epidemiológica del hantavirus, actuaciones de Zoonosis de Azul, el avance de la autovía Monte–Gorchs y el convenio con CEAMSE para el traslado de residuos.
Visita de Escuelas Rurales al Honorable Concejo Deliberante
En el tramo final de la sesión ingresarán distintos despachos de comisión, entre ellos proyectos vinculados a la rendición de cuentas del ejercicio 2025, la creación de un fondo municipal de asistencia para problemas de salud, y pedidos de apartamiento de funcionarios municipales.
ORDEN DEL DÍA:
• Izamiento de la Enseña Nacional.
• Homenajes.
• Acta 1785.
Comunicaciones del Departamento Ejecutivo:
• Expte DE 93: creación programa Comunidad Emprendedora.
Asuntos de Vecinos:
• Expte V 92: inexistencia de red cloacal en proyecto inmobiliario.
Proyectos de Ordenanza:
• Expte TxLF 98: creación programa municipal de salud mental comunitaria “Saludablemente”.
• Expte TxLF 94: creación banco municipal de elementos de fisiatría y rehabilitación.
• Expte LLA 105: nuevo régimen general de habilitaciones comerciales.
Proyectos de Decreto:
• Expte TxLF 96: modificación artículo 89° del reglamento interno.
Proyectos de Comunicación:
• Expte TxLF 97: informe sobre situación epidemiológica de hantavirus.
• Expte ALF 100: informe sobre construcción de la autovía Monte–Gorchs.
• Expte TxLF 99: informe actuaciones Zoonosis Azul por caso hantavirus.
• Expte LLA 101: reenvío informe de Zoonosis Azul sobre hantavirus.
• Expte LLA 102: informe estado actual convenio con CEAMSE.
• Expte LLA 103: informe situación jurídica Capilla de Villa Pardo.
Proyectos de Resolución:
• Expte TxLF 95: rechazo a la reforma del Régimen de Zona Fría.
• Expte LLA 104: reparación e instalación de luminarias en Las Heras entre Alsina y Carmen.
Despachos de Comisión Plenaria:
• Reconocimiento de antigüedad a empleado municipal.
• Creación fondo municipal asistencia problemas de salud.
• Citación al HCD del intendente en uso de licencia.
• Proyectos de apartamiento de funcionarios municipales.
• Rendición de cuentas ejercicio 2025.
• Eliminación tasa de seguridad e higiene.
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