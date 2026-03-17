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El HCD de Las Flores sesiona este jueves y debatirá proyectos sobre agua potable, salud y obras públicas

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El HCD de Las Flores sesiona este jueves y debatirá proyectos sobre agua potable, salud y obras públicas

El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores informó a la comunidad que el próximo jueves 19 de marzo, a partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo una nueva Sesión Ordinaria en el Salón de Sesiones “Oscar Alende”.
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hace 3 horas

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Durante el encuentro, los concejales tratarán un amplio Orden del Día que incluye desde el izamiento de la enseña nacional y homenajes, hasta el tratamiento de actas anteriores. Además, se abordarán diversas comunicaciones del Departamento Ejecutivo vinculadas a contratos, concesiones y cuestiones administrativas.

Entre los temas más relevantes figuran varios proyectos de ordenanza, como la incorporación de la leyenda “2026 – Año de los derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia”, la creación de un programa municipal de control y monitoreo de la calidad del agua potable, y la eliminación de la tasa de seguridad e higiene en el ámbito municipal. También se analizará la creación de un fondo municipal para la asistencia en problemas de salud.

Por otra parte, se tratarán proyectos de decreto y comunicación relacionados a encuentros culturales, informes sobre comercios habilitados, el servicio de agua potable, erogaciones generales y el funcionamiento del centro de monitoreo, entre otros puntos.

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En cuanto a proyectos de resolución, se debatirán iniciativas vinculadas a obras públicas y mejoras en la ciudad, como cordón cuneta, reductores de velocidad, repavimentación de calles, mejoras en iluminación y la posible creación de un centro recreativo y educativo municipal en el paraje Boero.

Finalmente, en el apartado de despachos de comisión, se incluye el tratamiento del expediente referido al sorteo de 110 viviendas. La sesión será abierta al público, como es habitual, y representa una instancia clave para el tratamiento de temas de interés para la comunidad florense.

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