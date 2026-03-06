Connect with us
El martes 10 el intendente abrirá el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante

Las Flores

El martes 10 el intendente abrirá el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante

hace 50 minutos

El próximo martes 10 de marzo a las 20hs. dará inicio el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al presente año. El orden del día incluirá el izamiento de la bandera nacional a cargo del jefe comunal y el presidente del HCD, Prof. Fernando Muñiz.

A continuación, el intendente brindará su discurso de apertura dejando inaugurado el período 2026. La sesión se podrá seguir en vivo por las redes del municipio y el Concejo Deliberante local.

