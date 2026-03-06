Las Flores
El martes 10 el intendente abrirá el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante
El próximo martes 10 de marzo a las 20hs. dará inicio el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al presente año. El orden del día incluirá el izamiento de la bandera nacional a cargo del jefe comunal y el presidente del HCD, Prof. Fernando Muñiz.
A continuación, el intendente brindará su discurso de apertura dejando inaugurado el período 2026. La sesión se podrá seguir en vivo por las redes del municipio y el Concejo Deliberante local.
La Escuela N°13 de Pardo inició el ciclo lectivo 2026 con su edificio totalmente remodelado
El Concejo aprobó el convenio con CEAMSE con votos del oficialismo y Adelante Juntos para la disposición final de los residuos
El Gobierno promulgó la reforma laboral y la nueva ley comienza a regir desde este viernes
Financiamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado
