«Estamos cerca de un día histórico donde la esperanza y el derecho a la vivienda, serán una realidad»

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“Por estas horas estamos viviendo un momento muy especial. Para nosotros, como gestión municipal, es un orgullo enorme cumplir el sueño de 110 florenses que alcanzarán el techo propio”, expresó el intendente Fabián Blanstein en Conferencia de Prensa.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, y el responsable del área de Regularización Dominial, Javier Di Giano, informó que las 38 viviendas del Barrio “Pte. Raúl Alfonsín” están en un 99% de ejecución y las 72 viviendas en un 90%.

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Por otra parte, detalló que todo se enmarca en la ordenanza aprobada por unanimidad en el cuerpo legislativo y a partir de los requerimientos a cumplimentar para formar parte del Registro de Aspirantes Único y Permanente a Vivienda cuya administración le corresponde al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Hay cerca de 1300 familias inscriptas, cuyas situaciones fueron analizadas minuciosamente por un equipo comprometido de asistentes sociales.

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Tal es asi que, es importante remarcar, que todos los datos que las personas brindaron con carácter de declaración jurada para participar, son administrados por este organismo y no por el municipio; datos personales que además están protegidos en la Ley nacional 25.326 (entendiendo como datos sensibles, por ejemplo, a los vinculados a la salud, a discapacidad, entre otros) por lo que es importante hacer todo lo necesario para que los datos personales no circulen, por ejemplo, en redes sociales.

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Estas circunstancias obligan al Ejecutivo a obrar con prudencia al momento de manipular los listados, los cuales se encuentran a total disposición de familias que tienen el derecho de conocer su situación; también de los ediles ante el pedido de cualquier vecino.

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En este marco, las autoridades remarcaron con énfasis que el proceso del sorteo que tendrá lugar el jueves 4 de junio a las 14 horas (con transmisión oficial y a través de los medios), se hará con total transparencia y con la presencia además de personal del mencionado instituto y de la Escribanía General de Gobierno, para que todo se realice tal como corresponde. Para el mismo además se invita a participar a los Concejales de todos los bloques.

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Entre otras informaciones, se puntualizó que hay distintas categorías que son: para familias con algún integrante con discapacidad; trabajadores municipales y un sorteo general del que participarán además las personas que no resulten beneficiadas en las categorías anteriores, por lo que tendrán doble chance.

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Asimismo, hay 4 viviendas adaptadas para el uso de sillas de ruedas; y hubo 4 designaciones cuya potestad tiene el Ejecutivo (según se establece en las normativas) por casos excepcionales y minuciosamente analizados que así lo requieren. Al respecto, también se comentó que en total eran 10 pero se determinó no tomar esa posibilidad y las 6 viviendas restantes serán incluidas en el sorteo general y que las casas son solamente para florenses porque es requisito excluyente y obligatorio que el postulante demuestre una residencia mínima de 10 años en la ciudad.

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“Que los debates menores no opaquen este logro colectivo, de Estado presente, de planificaciones, de gestiones y muchos procesos que se fueron realizando y que se logra en un contexto muy difícil de país, de provincia y de nuestro territorio”, subrayó el jefe comunal.

En el final se recuerda a la comunidad que desde el viernes 29, los listados se encuentran en el Concejo Deliberante, en Regularización Dominial, Desarrollo Humano y pueden consultarse también en el Palacio Municipal; A su vez, los interesados pueden consultar su número de sorteo a través de la página web.

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