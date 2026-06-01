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Emoción y ejemplo de vida: Mercedes y Nico completaron juntos los 2K de la carrera de Bomberos Voluntarios de Monte

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Emoción y ejemplo de vida: Mercedes y Nico completaron juntos los 2K de la carrera de Bomberos Voluntarios de Monte

Lo que para muchos fue una carrera más, para ellos significó una verdadera muestra de superación, compromiso y amor. Mercedes y Nico completaron juntos los 2 kilómetros de la carrera de Bomberos Voluntarios de Monte, unidos por una soga que simboliza mucho más que una guía: representa años de esfuerzo compartido, confianza y acompañamiento incondicional. Nico, de 18 años y no vidente, entrena junto a Mercedes desde los 9 años y este año culminará sus estudios en la Escuela de Educación Especial N° 501. Una historia inspiradora que emociona y demuestra que no existen límites cuando hay voluntad y apoyo.
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En una de las postales más emotivas de la carrera organizada por los Bomberos Voluntarios de Monte, Mercedes y Nico completaron juntos los 2 kilómetros dejando un mensaje de superación, empatía y amor incondicional.

Nico tiene 18 años, es ciego y desde los 9 entrena junto a Mercedes, quien lo acompaña en cada desafío deportivo. Unidos por una soga, símbolo de confianza y compañerismo, recorrieron el circuito demostrando que no existen límites cuando hay voluntad y acompañamiento.

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Habitualmente entrenan en la zona del barrio Obrero y con el paso de los años construyeron mucho más que un vínculo deportivo. “Que aparezca Mercedes le cambió la vida a Nico, no alcanzan las palabras de agradecimiento”, expresó emocionada su mamá.

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Nico asiste a la Escuela de Educación Especial N°501 y este año egresa. Vive en el campo y diariamente recorre 35 kilómetros de caminos de tierra entre Monte y Ranchos para asistir a clases.

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La historia de ambos emocionó a todos los presentes y volvió a demostrar que el deporte también es inclusión, esfuerzo y esperanza.

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