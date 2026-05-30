Mayo se despide con temperaturas otoñales y sin lluvias en Las Flores

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El último fin de semana de mayo llega a Las Flores con condiciones típicas de otoño: mañanas frías, tardes frescas y cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este sábado 30 de mayo se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados, mientras que el domingo 31 la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 16 grados.

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Además, durante la madrugada del domingo podrían registrarse bancos de neblina, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y accesos. A lo largo del fin de semana el cielo se mantendrá parcialmente nublado y, por el momento, no se anuncian lluvias para la región.

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Con este panorama, mayo se despide dejando jornadas ideales para actividades al aire libre, aunque con abrigo obligatorio en las primeras horas del día y por la noche.

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