Las Flores
Confites celebra 35 años de trayectoria cerrando los festejos por el 170° aniversario de Las Flores
La invitación es para este miércoles 25, donde se espera una «fiesta total» para que toda la familia baile y cante los temas que forman parte del ADN musical argentino.
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En una charla con Laura Lopardo en el programa «La Mañana + Vos» por Urbana FM 92.7, Damián Mancuso, líder y cantante de la banda platense Confites, compartió sus expectativas antes de lo que será el gran cierre de los festejos por el 170° aniversario de Las Flores el próximo miércoles 25 de marzo.
La banda, que surgió en diciembre de 1990, acaba de cumplir 35 años de vida. Lo más destacado de su formación es la continuidad de sus integrantes: Damián Mancuso, los hermanos Fabián y Sergio Carlos, y el bajista Darío Almazán se mantienen juntos desde el primer día. «Somos amigos de toda la vida; con el bajista nos conocemos desde los 6 años», relató el cantante, subrayando que ese vínculo humano es lo que les permite brindar un show sólido sobre el escenario.
Confites comenzó haciendo temas propios, pero pronto se volcaron al formato de banda de covers, especializándose en los grandes hits que marcaron la historia de la música argentina. Su repertorio es un recorrido nostálgico y festivo que incluye:
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Damián recordó con emoción sus raíces en La Plata, cuna de grandes bandas. Relató haber estado presente en el primer recital de Virus en 1981 y haber visto a Soda Stereo en 1985. A lo largo de estos 35 años, la música le dio la oportunidad de compartir escenario con sus propios referentes, como los hermanos Moura de Virus o Fabiana Cantilo.
La presentación de Confites en el Escenario Mayor será el cierre de una jornada que contará con diversas producciones locales y espectáculos infantiles. La banda llega a la ciudad a través de una convocatoria del Instituto Cultural de la Provincia, que reconoce su extensa trayectoria.
Para garantizar la calidad del espectáculo, el grupo viaja con su propio operador de sonido y equipo técnico. «A la guerra tenés que ir con tus propias armas», bromeó Damián, asegurando que el objetivo es que la gente disfrute de un show profesional y digno.
La invitación es para este miércoles 25, donde se espera una «fiesta total» para que toda la familia baile y cante los temas que forman parte del ADN musical argentino.
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