Con una ofrenda floral al busto de Manuel Venancio Paz comenzaron los actos por el 170° aniversario de Las Flores

En el marco de los festejos por el 170° aniversario de la ciudad de Las Flores, las actividades oficiales comenzaron con la colocación de una ofrenda floral en el busto de Manuel Venancio Paz, fundador de la ciudad, ubicado en el acceso principal.

El sencillo pero significativo homenaje recordó la figura de quien impulsó la fundación de la ciudad y permitió dar inicio a una jornada cargada de historia, identidad y reconocimiento a las raíces florenses.

El acto contó con la presencia de intendentes de la ciudad en democracia, entre ellos Antonio Lizarraga, Alberto Gelené, Ramón Canosa y Fabián Blanstein, quienes acompañaron este momento conmemorativo.

También participó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Muñiz, junto a autoridades locales y vecinos que se acercaron para ser parte del inicio de las celebraciones.

De esta manera comenzaron las actividades programadas para celebrar los 170 años de la ciudad del Carmen de Las Flores, una fecha que invita a recordar la historia, valorar el presente y proyectar el futuro de la comunidad.