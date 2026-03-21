Las Flores
Regresarían varios efectivos florenses que prestaban servicio en otras ciudades y definirán su destino en dependencias locales
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Según pudo saber este medio a través de fuentes confiables, 12 efectivos policiales oriundos de nuestra ciudad regresarían para sumarse a la fuerza local, tras haber estado prestando servicio en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a la información recabada, los agentes serían notificados oficialmente dentro de las próximas 48 horas, instancia en la que también se definirán detalles sobre sus destinos operativos. Por el momento no hay confirmación oficial de las autoridades locales, y resta determinar si la totalidad de los efectivos se integrará a la Estación de Policía Comunal o si serán distribuidos en distintas dependencias locales, en función de las necesidades de seguridad del distrito.
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