Las Flores
Hoy comienza la feria “El Mercader”: tres días con todos los artistas confirmados, feria y gastronomía
Las Flores se prepara para recibir una nueva edición de la feria “El Mercader”, un evento que se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en el Parque Plaza Montero y que combinará espectáculos musicales, paseo de emprendedores y propuestas gastronómicas para toda la familia.
La iniciativa, organizada por El Mercader Ferias con el acompañamiento del Gobierno Municipal, tendrá lugar desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de abril, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de un espacio pensado para el encuentro y el entretenimiento.
De acuerdo a lo informado por la organización, el evento contará con una variada grilla artística que incluirá presentaciones en vivo de distintos géneros musicales. La programación comenzará el viernes con la actuación de Carisma, seguida por Karina “La Reina” y el cierre de Jóvenes Musiqueros.
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En tanto, el sábado se presentarán De los Parajes, Vero Sassali y The Palmers, quienes tendrán a su cargo el cierre de la segunda jornada. Finalmente, el domingo el escenario recibirá a Gianna Galeano, Conexión, Juancito del Pueblo y culminará con la presentación de Tambo Tambo.
Además de los espectáculos, la feria ofrecerá un amplio paseo de stands y food trucks, donde emprendedores locales y regionales pondrán a disposición del público productos artesanales y diversas opciones gastronómicas.
Desde la organización destacaron que el evento busca fomentar el desarrollo de la economía local y generar un espacio de recreación accesible para toda la comunidad.
De esta manera, Las Flores se encamina a vivir un fin de semana con propuestas culturales y recreativas, en un ambiente familiar que promete convocar a una importante cantidad de público.
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