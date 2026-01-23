Las Flores
El Concejo Deliberante aprobó la licencia del Intendente Alberto Gelené
En la noche del jueves, durante una sesión extraordinaria, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por mayoría el pedido de licencia del intendente municipal Alberto Gelené. La iniciativa no contó con el acompañamiento de los dos bloques opositores.
Este viernes por la mañana, en diálogo con Frecuencia Personal (Play Radio), el presidente del Concejo Deliberante, Fernando “Gareca” Muñiz, brindó su mirada sobre lo sucedido en el recinto y el nuevo escenario institucional que se abre a partir de esta decisión.
“Era algo que podíamos intuir. Ambos bloques dieron sus distintos argumentos y, desde su rol opositor, puede resultar entendible, así como nosotros tenemos los nuestros”, expresó Muñiz en relación a la votación.
Asimismo, señaló que tanto los concejales de Adelante Las Flores como de La Libertad Avanza, pese a no acompañar el pedido del Ejecutivo, manifestaron su apoyo a Fabián Blanstein, quien asumió como intendente interino desde el lunes. “Espero que ese acompañamiento sea real y no quede solo en palabras, y que sea para beneficio de la ciudad”, remarcó.
En otro tramo de la entrevista, Muñiz se refirió especialmente a Blanstein, con quien compartió funciones en gestiones anteriores: “Independientemente de las ideologías, la comunidad puede quedarse tranquila. Fabián va a dejar todo lo que tiene. Está en un momento de amplio conocimiento de la ciudad y de las instituciones, tiene claras las necesidades y hacia dónde hay que apuntar”, sostuvo.
Además, destacó su perfil personal y profesional: “Va a dejar su impronta, lo veo firme y decidido. Conozco su capacidad de trabajo, de escucha y su honestidad. El Municipio queda en muy buenas manos, con un equipo de trabajo sólido. Vamos a tener un impulso del nuevo intendente, apoyado en la experiencia de Alberto”, afirmó.
El nuevo rol provincial de Alberto Gelené
Consultado sobre el nuevo cargo provincial que ocupará Alberto Gelené, Muñiz fue contundente: “Es algo muy valioso. Alberto va a seguir relacionado con Las Flores, en una tarea específica que no hay que ningunear. No es un cargo de tercer orden como se dijo ayer”, expresó.
En ese sentido, consideró que esta nueva función en el ámbito provincial “seguramente traerá beneficios para nuestra ciudad”.
Reemplazo en el Concejo Deliberante
Por último, Muñiz informó que, ante la asunción de Blanstein como intendente interino, su banca en el Concejo Deliberante será ocupada en primera instancia por Rogelio Díaz.
