Opinión Pública: Alberto Gelené, entre los 10 intendentes mejor valorados de la Quinta Sección Electoral antes de su salto a la Provincia

Antes de asumir funciones en el gobierno bonaerense, el florense Alberto Gelené ya se destacaba con fuerza en el escenario político regional: una medición reciente, realizada durante los primeros días de marzo por la consultora CB Opinión Pública, lo ubicó entre los 10 intendentes con mejor imagen de la Quinta Sección Electoral.

El jefe comunal de Las Flores, con una extensa trayectoria y varios mandatos al frente del municipio, logró consolidar una gestión con alto nivel de conocimiento y valoración positiva, lo que lo posicionó dentro del grupo de dirigentes más fuertes del interior bonaerense.

Según este relevamiento actualizado, la Quinta Sección mostró un pelotón de intendentes con fuerte respaldo ciudadano, entre los que Gelené supo sobresalir en la previa de su desembarco en la función provincial.

Los intendentes mejor posicionados en la Quinta Sección

El ranking de imagen dejó un grupo de jefes comunales con mejor diferencial positivo dentro de la región:

Miguel Lunghi (Tandil), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Sebastán Walker (Pila), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Maximiliano Suescun (Rauch), Pablo Barrena (Lobería), Arnaldo Harispe (Lezama), Lorena Otermmin (Maipú) y Alberto Gelené (Las Flores)

Se trata de un estudio que mide principalmente imagen positiva, negativa y nivel de conocimiento , permitiendo establecer un ranking comparativo entre intendentes del interior bonaerense.

, permitiendo establecer un ranking comparativo entre intendentes del interior bonaerense.

Un respaldo previo al salto político

El dato cobra relevancia en el contexto actual: antes de dejar momentáneamente la intendencia para asumir en la Provincia, Gelené ya contaba con un respaldo consolidado, tanto en su distrito como en la región.

Su perfil técnico, su experiencia de gestión y su peso político dentro de la Quinta Sección fueron factores determinantes para su proyección.

De esta manera, su llegada a un rol provincial no solo responde a su trayectoria, sino también a un reconocimiento reciente: el de haber sido, según la medición de marzo, uno de los intendentes mejor valorados de toda la región.