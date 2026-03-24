Las Flores
“El Día del Regreso”: invitan a los florenses a volver a la ciudad para celebrar el 170° aniversario
Una propuesta que invita a los florenses que viven fuera a volver a su ciudad. Habrá puestos de bienvenida en los accesos de avenidas Manuel Venancio Paz y Alcides Seguí, y en la Terminal de Ómnibus, donde se registrará la llegada de los vecinos en una bitácora que formará parte del archivo histórico local. Además, durante la jornada se desarrollarán distintas actividades artísticas y recreativas en el centro de la ciudad.
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Este miércoles 25 de marzo, día del aniversario de la ciudad Del Carmen de Las Flores, en las entradas de las avenidas Manuel Venancio Paz y Alcides Seguí, estarán ubicados dos puestos donde personal municipal y vecinos estarán aguardando la llegada de los distintos florenses que decidan regresar el mencionado día al pueblo para compartir la jornada de celebración del 170° aniversario fundacional.
En el lugar se los distinguirá y quedarán registrados en una bitácora recordatoria que pasará a formar parte del archivo histórico.
En el ingreso de Manuel Venancio Paz por Ruta Nacional N° 3, el puesto estará emplazado en la Oficina de Información Turística que se observa en la colectora Jorge Nebwery como muy visible para el visitante.
Regresarían varios efectivos florenses que prestaban servicio en otras ciudades y definirán su destino en dependencias locales
En tanto en el sector de Alcides Seguí, se ubicará una carpa gazebo, con mesas y una bandera que identifica la jornada “El día del regreso”.
También es importante destacar que en la terminal de ómnibus habrá otros puesto para celebrar tu llegada.
No dejes de venir a tu ciudad en esta fecha tan especial, donde además del rencuentro con familiares y amigos, podrás compartir luego todas las actividades artísticas y recreativas que se desarrollarán en pleno centro de la ciudad.
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