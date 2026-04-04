Las Flores
El Paseo del Sol se renueva y apuesta a convertirse en un polo gastronómico y de encuentro en Las Flores
La iniciativa busca fortalecer la actividad urbana a partir de la inversión privada, entendiendo que el desarrollo de nuevos espacios gastronómicos y recreativos también contribuye al crecimiento de la comunidad.
En Las Flores un espacio tradicional de la ciudad comienza a vivir una nueva etapa. Se trata del Paseo del Sol, que en este 2026 inicia un proceso de renovación impulsado desde el sector privado con el objetivo de revalorizar el lugar, generar nuevas oportunidades de trabajo y ofrecer a la comunidad un espacio de recreación y encuentro.
Durante muchos años, el paseo funcionó principalmente como un complejo de locales comerciales en alquiler. Con una nueva mirada, el proyecto comenzó a transformarse, con el objetivo de convertir el lugar en un polo gastronómico que genere más vida social y movimiento a la ciudad.
La iniciativa busca fortalecer la actividad urbana a partir de la inversión privada, entendiendo que el desarrollo de nuevos espacios gastronómicos y recreativos también contribuye al crecimiento de la comunidad. En ese sentido, el renovado paseo comienza a incorporar propuestas que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar del lugar de otra manera.
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Entre las nuevas ofertas que se suman al espacio se encuentran confiterías, cervecerías y locales gastronómicos, además de propuestas de comidas rápidas y sándwiches, que buscan ampliar la variedad culinaria disponible en la ciudad.
La apuesta no solo apunta a diversificar la oferta gastronómica de Las Flores, sino también a generar un punto de encuentro social, donde amigos, familias y turistas puedan reunirse, compartir y disfrutar de un ambiente distinto.
Desde esta nueva mirada, el Paseo del Sol se proyecta como un espacio que combine gastronomía, recreación y vida social, demostrando cómo la iniciativa privada puede aportar al desarrollo de la ciudad, impulsando actividad económica, empleo y nuevos lugares de encuentro para la comunidad.
Con esta transformación, el histórico paseo inicia una nueva etapa que busca consolidarlo como uno de los espacios gastronómicos y sociales más atractivos de la ciudad, sumando movimiento y propuestas para vecinos y visitantes durante todo el año.
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