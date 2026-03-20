Las Flores
Escapadas cerca de Buenos Aires: destinos ideales para un fin de semana de descanso
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Las escapadas de fin de semana se convirtieron en una de las formas favoritas de viajar para muchos argentinos. La posibilidad de salir de la rutina sin organizar vacaciones largas hace que cada vez más personas busquen destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires para descansar unos días. Por eso, muchos viajeros comienzan a comparar ofertas de hoteles que les permitan planificar una escapada rápida y aprovechar al máximo el tiempo disponible.
A pocos kilómetros de la capital existen varios lugares ideales para desconectarse, disfrutar de la naturaleza o recorrer pequeñas ciudades con encanto.
Tigre: naturaleza y río a pocos minutos de la ciudad
Uno de los destinos más elegidos para escapadas cortas es Tigre, ubicado a menos de una hora de Buenos Aires.
Las Flores participó en Expoagro y promocionó su potencial productivo, industrial y gastronómico ante miles de visitantes
El Delta del Paraná ofrece paisajes tranquilos, rodeados de canales, islas y vegetación. Muchos visitantes eligen pasar uno o dos días en cabañas o alojamientos frente al río para disfrutar de un ambiente relajado.
Entre las actividades más populares aparecen:
- paseos en lancha por el delta
- caminatas por el Puerto de Frutos
- visitas al Museo de Arte Tigre
- restaurantes sobre el río
Es una opción ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.
San Antonio de Areco: tradición y cultura gaucha
Otro destino muy elegido para escapadas es San Antonio de Areco, una localidad conocida por su fuerte identidad cultural ligada al campo y a la tradición gaucha.
Las estancias de la zona ofrecen experiencias que incluyen:
- cabalgatas
- comidas típicas argentinas
- espectáculos folklóricos
El casco histórico del pueblo también es muy atractivo para caminar, con calles tranquilas, museos y tiendas de artesanías.
Muchos viajeros lo eligen para pasar un fin de semana diferente y conocer más sobre la cultura rural argentina.
Mar del Plata: playa durante todo el año
Aunque suele asociarse con el verano, Mar del Plata también es un destino muy popular para escapadas durante el resto del año.
La ciudad ofrece una combinación de mar, gastronomía y entretenimiento.
Entre los lugares más visitados se encuentran:
La Rambla y el Casino
Uno de los puntos más icónicos de la ciudad.
Puerto de Mar del Plata
Famoso por sus restaurantes de pescado y mariscos.
Playas del sur
Ideales para caminar y disfrutar del paisaje incluso fuera de temporada.
Durante los fines de semana largos, muchos turistas viajan desde Buenos Aires para disfrutar del aire marino.
Tandil: sierras, naturaleza y gastronomía
Ubicada en la provincia de Buenos Aires, Tandil se convirtió en uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana.
La ciudad combina paisajes serranos con una oferta gastronómica muy reconocida.
Entre los lugares más visitados se encuentran:
El Monte Calvario
Uno de los circuitos religiosos más importantes del país.
La Piedra Movediza
Un símbolo histórico de la ciudad.
Senderos serranos
Ideales para caminatas al aire libre.
Además, Tandil es famosa por sus quesos y embutidos artesanales.
Escapadas gastronómicas cerca de la ciudad
Otra tendencia que creció en los últimos años es el turismo gastronómico en localidades cercanas a Buenos Aires.
Muchos pueblos pequeños ofrecen restaurantes de campo y experiencias culinarias que atraen a visitantes durante los fines de semana.
Entre los lugares más recomendados aparecen:
- Tomás Jofré
- Carlos Keen
- Uribelarrea
Estas localidades son famosas por sus parrillas, pastas caseras y ambientes rurales.
Viajes cortos que ayudan a desconectar
Las escapadas breves permiten cambiar de ambiente sin necesidad de organizar un viaje complejo.
En uno o dos días es posible disfrutar de paisajes diferentes, buena gastronomía y actividades al aire libre.
Esta tendencia creció mucho en los últimos años, especialmente entre quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de las grandes ciudades.
Redescubrir destinos cercanos
Muchas veces no es necesario viajar miles de kilómetros para vivir una experiencia distinta.
Alrededor de Buenos Aires existen numerosos destinos que ofrecen tranquilidad, naturaleza y propuestas culturales.
Por eso, cada vez más personas aprovechan los fines de semana para descubrir nuevos lugares y disfrutar de una pausa en la rutina diaria.
Robo en Barrio Obrero: allanamientos, secuestro de elementos y avances en la investigación de la Sub DDI Las Flores
Hallaron sin vida a un hombre de 32 años que era intensamente buscado en Rauch
Indignante: sustraen mercadería aprovechando la imposibilidad de reacción de una comerciante en silla de ruedas
Suben los precios de la carne y el consumo cayó a su nivel más bajo en 20 años
Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras