Aerolíneas Argentinas lanzó 25% de descuento en todos sus vuelos

Con el objetivo de sostener el flujo de pasajeros en la denominada temporada baja y media, Aerolíneas Argentinas ofrece un descuento directo del 25% en pasajes para todos sus destinos, tanto nacionales como internacionales.

La ventana para adquirir estos pasajes con rebaja es extremadamente corta. Los usuarios interesados tienen tiempo para realizar la compra hasta el domingo 1 de marzo de 2026 inclusive. El descuento se aplica de manera automática sobre la tarifa base al momento de la emisión a través de la web oficial, la aplicación de la compañía y agencias de viaje habilitadas.

En cuanto a las fechas permitidas para volar, el esquema varía según la red de destinos seleccionada:

Madrid (España): También se integra en el período general de la promoción hasta junio, permitiendo cruzar el Atlántico con una reducción significativa en el costo del ticket.



Vuelos nacionales y regionales (Sudamérica): Aplica para viajes programados entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026. Esto incluye destinos populares como Bariloche, Mendoza, Iguazú, Río de Janeiro, San Pablo y Santiago de Chile.



Caribe: El beneficio rige para volar desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026, abarcando rutas a Cancún y Punta Cana.



Miami (EE. UU.): La promoción es válida para salidas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Un dato fundamental para los viajeros es que la promoción cuenta con periodos de exclusión que coinciden con los fines de semana largos y feriados nacionales. En estas fechas no será posible aplicar el descuento del 25%:

Día de la Memoria: Del 20 al 24 de marzo.

Del 20 al 24 de marzo. Semana Santa: Del 1 al 5 de abril.

Del 1 al 5 de abril. Día del Trabajador: Del 30 de abril al 3 de mayo.

Del 30 de abril al 3 de mayo. Revolución de Mayo: Del 22 al 25 de mayo.



Para combatir la pérdida de poder adquisitivo y facilitar el acceso a los tickets, la aerolínea mantiene vigentes diversos acuerdos de financiación que se pueden combinar con el descuento del 25%:

Banco Comafi y Brubank: Mantienen opciones de hasta 6 y 12 cuotas sin interés respectivamente para clientes seleccionados hasta fines de febrero.

Banco Nación: Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Además, se suma un 10% de reintegro adicional si se abona a través de la billetera virtual MODO BNA+.

Banco Macro: Ofrece 3 y 6 cuotas sin interés exclusivamente para destinos dentro del país.

Bancos Regionales: Entidades como el Banco de Corrientes, Banco del Chubut (con Patagonia 365) y Tarjeta Tuya del Chaco ofrecen planes que van desde las 3 hasta las 12 cuotas sin interés.