Las Flores
En “El Día del Regreso”, abrirán las escuelas primarias para que los vecinos vuelvan a recorrer sus aulas
Toda la ciudadanía tendrá la oportunidad de volver a recorrer las aulas, el patio del recreo y recordar momentos especiales e inolvidables de nuestras vidas.
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En el marco de “El día del regreso” por los festejos del 170° Aniversario de la ciudad Del Carmen de Las Flores, hoy miércoles 25 de marzo de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, estarán abiertas las escuelas primarias de la planta urbana.
Toda la ciudadanía tendrá la oportunidad de volver a recorrer las aulas, el patio del recreo y recordar momentos especiales e inolvidables de nuestras vidas.
Además, en cada establecimiento escolar, cedido en esta ocasión con compromiso y amabilidad por los directivos y personal de cada escuela, debido al feriado, se reconocerá a los visitantes que quedarán registrados en una bitácora de recuerdo y se le entregará un presente por “El día del regreso”.
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Sin dudas una jornada muy especial donde volverás a escuchar el timbre del recreo.
Te estaremos esperando.
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