Las Flores
Cayeron 37 mm de lluvia y anticipan un fin de semana largo con descenso de temperatura y tiempo variable
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La inestabilidad se hizo sentir en la ciudad durante las últimas horas: entre la tarde y noche del viernes, sumado a la madrugada y mañana de este sábado 21, se registraron 37 milímetros de lluvia, según los datos relevados.
Este cambio en las condiciones marca el inicio de un fin de semana extra largo con tiempo variable, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa jornadas con nubosidad y un descenso de temperatura, especialmente hacia el domingo.
Para este sábado, se espera una jornada con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C, aún con condiciones inestables en algunos momentos.
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El domingo, en tanto, llegará con un marcado descenso térmico: la mínima será de apenas 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, en un día que podría presentar mejoras en el estado del tiempo.
Ya en el inicio de la próxima semana, el lunes tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 20°C, con condiciones más estables. El martes mostrará un leve repunte térmico, con temperaturas entre los 10°C y 23°C.
Finalmente, el miércoles continuará la tendencia en ascenso, con una mínima de 13°C y una máxima que llegará a los 25°C, anticipando jornadas más templadas. De esta manera, tras las lluvias, el tiempo comenzará a estabilizarse progresivamente, aunque con mañanas frescas que obligarán a sacar nuevamente el abrigo.
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