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Se espera una semana otoñal agradable, con buen tiempo y una leve inestabilidad el día miércoles

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Se espera una semana otoñal agradable, con buen tiempo y una leve inestabilidad el día miércoles

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Durante los próximos días, el clima en Las Flores se mantendrá estable y con temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre. Según el pronóstico, no se esperan grandes cambios térmicos, aunque hacia mitad de semana podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas.

El inicio de la semana estará marcado por mañanas frescas y tardes templadas. Para este lunes se prevé una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, condiciones que se mantendrán similares durante el martes, con valores entre los 15°C y 23°C.

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El miércoles aparece como el día más inestable de la semana, con una mínima de 16°C y una máxima de 23°C. En esa jornada existe probabilidad de chaparrones aislados, aunque no se esperan fenómenos de gran intensidad.

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Hacia el jueves y viernes, el tiempo volverá a estabilizarse, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C de mínima y los 23°C a 25°C de máxima, siendo el viernes el día más cálido del período.

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El fin de semana mantendrá la misma tónica, con condiciones mayormente agradables. El sábado tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, mientras que el domingo cerrará con un leve descenso de temperatura, alcanzando los 21°C de máxima.

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