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Pardo celebrará los 23 años del Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares” con una mateada abierta

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Pardo celebrará los 23 años del Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares” con una mateada abierta

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Este domingo 31 de mayo, desde las 16:30 horas, la comunidad de Pardo celebrará un nuevo aniversario del Museo y Biblioteca Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares con una mateada abierta en el andén de la antigua estación de ferrocarril.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir una tarde especial para recordar los orígenes del espacio, conversar sobre su presente y pensar en los proyectos que continúan fortaleciendo este lugar emblemático para la cultura local.

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El museo y biblioteca, que hoy cumple 23 años de historia, se ha convertido en un punto de encuentro para preservar la memoria, las tradiciones y la identidad de la localidad.

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Desde la organización destacaron que será una jornada pensada para compartir historias, anécdotas y mantener viva la esencia de Pardo, su cultura y su gente.

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La invitación es abierta a toda la comunidad.

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