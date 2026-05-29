Las Flores
Pardo celebrará los 23 años del Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares” con una mateada abierta
Este domingo 31 de mayo, desde las 16:30 horas, la comunidad de Pardo celebrará un nuevo aniversario del Museo y Biblioteca Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares con una mateada abierta en el andén de la antigua estación de ferrocarril.
La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir una tarde especial para recordar los orígenes del espacio, conversar sobre su presente y pensar en los proyectos que continúan fortaleciendo este lugar emblemático para la cultura local.
El museo y biblioteca, que hoy cumple 23 años de historia, se ha convertido en un punto de encuentro para preservar la memoria, las tradiciones y la identidad de la localidad.
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Desde la organización destacaron que será una jornada pensada para compartir historias, anécdotas y mantener viva la esencia de Pardo, su cultura y su gente.
La invitación es abierta a toda la comunidad.
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