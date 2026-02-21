Identificaron en Pardo a un hombre con pedido de captura activo

Personal del Puesto de Vigilancia Villa Pardo identificó en las últimas horas a un hombre oriundo de la ciudad de La Plata sobre quien pesaba un pedido de captura activo.

El procedimiento se llevó a cabo el día 18 del corriente mes, durante recorridas nocturnas realizadas en el acceso al paraje. En ese marco, los efectivos procedieron a identificar a un masculino, constatando posteriormente que registraba un requerimiento judicial vigente con intervención del Juzgado Correccional N° 5 del Departamento Judicial de La Plata.

Una vez puesto en conocimiento el juzgado interviniente, se dispusieron las actuaciones de rigor correspondientes.

La información fue suministrada por el Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe del C.P.R. Las Flores.