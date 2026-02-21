Las Flores
Identificaron en Pardo a un hombre con pedido de captura activo
Personal del Puesto de Vigilancia Villa Pardo identificó en las últimas horas a un hombre oriundo de la ciudad de La Plata sobre quien pesaba un pedido de captura activo.
El procedimiento se llevó a cabo el día 18 del corriente mes, durante recorridas nocturnas realizadas en el acceso al paraje. En ese marco, los efectivos procedieron a identificar a un masculino, constatando posteriormente que registraba un requerimiento judicial vigente con intervención del Juzgado Correccional N° 5 del Departamento Judicial de La Plata.
Una vez puesto en conocimiento el juzgado interviniente, se dispusieron las actuaciones de rigor correspondientes.
Allanan domicilio en Las Flores por abigeato y secuestran carne robada
La información fue suministrada por el Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe del C.P.R. Las Flores.
