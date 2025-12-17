Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo

Las Flores

Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo

Foto del avatar

Publicado

hace 7 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Un incendio vehicular se registró durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Pardo. El hecho ocurrió a las 00:36 horas, momento en el que se produjo el toque de sirena alertando sobre la emergencia.

Al lugar acudieron los Móviles N° 26 y N° 30, pertenecientes al cuartel local, bajo la conducción del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths.

Los efectivos trabajaron en el control y extinción del foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. Hasta el momento no se informaron personas heridas ni las causas que originaron el incendio.

Te puede interesar:

Siniestro vial en la Ruta Provincial 51: dos autos involucrados y un vuelco

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.