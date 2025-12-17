Las Flores
Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo
Un incendio vehicular se registró durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Pardo. El hecho ocurrió a las 00:36 horas, momento en el que se produjo el toque de sirena alertando sobre la emergencia.
Al lugar acudieron los Móviles N° 26 y N° 30, pertenecientes al cuartel local, bajo la conducción del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths.
Los efectivos trabajaron en el control y extinción del foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. Hasta el momento no se informaron personas heridas ni las causas que originaron el incendio.
