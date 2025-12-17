Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un incendio vehicular se registró durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Pardo. El hecho ocurrió a las 00:36 horas, momento en el que se produjo el toque de sirena alertando sobre la emergencia.

Al lugar acudieron los Móviles N° 26 y N° 30, pertenecientes al cuartel local, bajo la conducción del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths.

Los efectivos trabajaron en el control y extinción del foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños. Hasta el momento no se informaron personas heridas ni las causas que originaron el incendio.