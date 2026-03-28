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Dos dotaciones de bomberos sofocaron un incendio de pastos y malezas en Vilela

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Dos dotaciones de bomberos sofocaron un incendio de pastos y malezas en Vilela

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En la tarde del viernes 27 de marzo, personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir ante un incendio de pasto y malezas registrado en la zona de Vilela.

El llamado de emergencia se recibió a las 15:43 horas, movilizando rápidamente a los equipos hacia el lugar. Trabajaron en el operativo los móviles N°25 y N°31, bajo la coordinación del Sargento Jonathan Guerrero.

Las tareas demandaron un intenso despliegue en el sector afectado, donde las llamas avanzaban sobre vegetación seca. Gracias al accionar del personal, el foco ígneo logró ser contenido y extinguido cerca de las 18:10 horas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. No obstante, este tipo de incendios genera preocupación debido al riesgo de propagación, especialmente en condiciones climáticas favorables para el fuego.

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