Vuelco en Ruta 30 durante la madrugada: el conductor resultó sin heridas de gravedad

Durante la madrugada de este viernes, pasadas las 2:00, se produjo un accidente vial sobre la Ruta Provincial Nº 30, en jurisdicción del partido de Rauch, a la altura de la bajada de Miranda.

Por causas que aún se encuentran en etapa de investigación, un vehículo volcó sobre la cinta asfáltica. El rodado era ocupado únicamente por su conductor, oriundo de Rauch, quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, bajo las órdenes del Jefe del Cuerpo Activo, Héctor Vaqueiro, quienes llevaron adelante tareas de asistencia, prevención y control de la escena para garantizar la seguridad en el sector.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes para determinar las circunstancias del hecho.